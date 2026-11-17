به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود خدیو حق‌گو گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با دستور قضایی و حضور عوامل یگان حفاظت اراضی کشاورزی، نیروی فراجا و جهاد کشاورزی، ۴۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه خیرآباد ورامین تخریب شد.

وی افزود: این ساخت و ساز‌ها شامل ۱۵ مورد سوله، ۱۰ مورد بنای کارگری و ۱۵ مورد دیوارکشی غیرمجاز بود که به صورت کامل قلع و قمع شد و طی آن ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزاد سازی و به چرخه بهره‌برداری کشاورزی بازگشت.

وی تأکید کرد: هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری در اراضی کشاورزی تخلف بوده و قطعا با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی با متخلفین برخورد و بنای غیرمجاز احداث شده در زمین کشاورزی تخریب می‌شود. برخی از افراد با احداث سوله در اراضی کشاورزی منطقه خیرآباد ورامین طی سه دهه گذشته، این منطقه را عملا به شهرک صنعتی تبدیل کرده‌اند تا جایی که مسئولان مجبور شده‌اند تا برای ساماندهی واحد‌های صنفی تولیدی مستقر در این منطقه، اقداماتی انجام داده و آن را به شهرک صنعتی غیردولتی تبدیل کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: هر از چندگاهی، برخی از افراد سودجو اقدام به به احداث بنا و سوله در اراضی کشاورزی مجاور این منطقه می‌کنند که با ورود جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی، از فعالیت غیرقانونی آنان جلوگیری می‌شود.

ورامین با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۳۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.