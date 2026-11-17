به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محمد اکبرزاده گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به همت این نهاد و با همکاری خیران و خادم یاران رضوی ۲۲ هزار و ۲۰۵ پرس غذای نذری در خراسان شمالی تهیه و توزیع شد.

وی افزود: ۲۸۶ خادمیار استان در این برنامه مذهبی و فرهنگی مشارکت فعال داشتند.

وی بیان کرد: از این تعداد غذا ۸ هزار پرس در شهرستان بجنورد و با همکاری ۱۵۰ نفر از خادمیاران رضوی این شهرستان صورت گرفت.