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مدیر کانونهای خدمت رضوی خراسان شمالی از توزیع بیش از ۲۲ هزار پرس غذای نذری در ایام فاطمیه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محمد اکبرزاده گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به همت این نهاد و با همکاری خیران و خادم یاران رضوی ۲۲ هزار و ۲۰۵ پرس غذای نذری در خراسان شمالی تهیه و توزیع شد.
وی افزود: ۲۸۶ خادمیار استان در این برنامه مذهبی و فرهنگی مشارکت فعال داشتند.
وی بیان کرد: از این تعداد غذا ۸ هزار پرس در شهرستان بجنورد و با همکاری ۱۵۰ نفر از خادمیاران رضوی این شهرستان صورت گرفت.