رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت حکمرانی بهره‌وری‌محور گفت: مأموریت این سازمان، افزایش سهم بهره‌وری در پیشرفت کشور از طریق سنجش و پایش بهره‌وری، حساس‌سازی جامعه و تقویت تعامل میان ذی‌نفعان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، در جمع مدیران، دانش‌پژوهان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه عالی دفاع ملی، با تشریح جایگاه بهره‌وری در توسعه کشور، بر ضرورت اصلاح رویکردها در استفاده از منابع، حرکت به سمت حکمرانی بهره‌وری‌محور و ارزیابی نتایج و آثار اقدامات دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از چالش‌های اقتصادی کشور، از جمله ناترازی در حوزه‌های انرژی، آب، نیروی انسانی و صندوق‌های بازنشستگی، ریشه در نحوه استفاده از منابع دارد، اظهار کرد: بهره‌وری هم مسئله اصلی کشور و هم بخشی از راه‌حل آن است و دستیابی به توسعه پایدار، مستلزم اصلاح رویکردها در استفاده از ظرفیت‌ها و منابع موجود است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به فاصله میان اهداف برنامه‌های توسعه و عملکرد واقعی کشور در حوزه رشد اقتصادی و بهره‌وری افزود: رشد اقتصادی پایدار صرفاً از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و تزریق منابع جدید محقق نمی‌شود، بلکه استفاده اثربخش‌تر از ظرفیت‌های موجود، افزایش تولید و ارتقای کیفیت خدمات با منابع فعلی نیز از الزامات تحقق این هدف است.

ضرورت تغییر معیار ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها

اولیاء با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً به شمارش اقدامات و خروجی‌ها محدود شود، تصریح کرد: در سنجش بهره‌وری باید زنجیره نتایج، از ورودی‌ها و فعالیت‌ها تا خروجی‌ها، دستاوردها و آثار نهایی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: پرسش اصلی این نیست که چه تعداد پروژه و برنامه اجرا شده است، بلکه باید مشخص شود این اقدامات چه نتایج ملموسی به همراه داشته و چه تغییری در کیفیت خدمات و زندگی مردم ایجاد کرده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران همچنین چهار مؤلفه انگیزه، ثبات، قابلیت‌ها و بازار را از عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری برشمرد و با اشاره به پیچیدگی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی، بر ضرورت اتخاذ رویکرد اکوسیستمی تأکید کرد.

به گفته وی، این رویکرد بر تعامل و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان برای تحقق اهداف بهره‌وری استوار است.

تأکید بر نتیجه‌محوری در برنامه هفتم پیشرفت

اولیاء با اشاره به رویکرد حاکم بر برنامه هفتم پیشرفت، بهره‌وری را مبتنی بر دو اصل «اکوسیستمی بودن» و «نتیجه‌محوری» دانست و خاطرنشان کرد: در این رویکرد، تمرکز اصلی باید بر سنجش آثار نهایی اقدامات باشد.

وی در تشریح این موضوع به حوزه بهره‌وری آب اشاره کرد و گفت: به‌جای تمرکز صرف بر اجرای طرح‌هایی مانند آبیاری تحت فشار، باید میزان تولید به ازای آب مصرف‌شده ارزیابی شود؛ چراکه معیار اصلی، نتیجه و اثری است که اقدامات انجام‌شده بر بهبود بهره‌وری بر جای می‌گذارد.

تدوین برنامه راهبردی برای تقویت حکمرانی بهره‌وری

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فرایند تدوین برنامه راهبردی این سازمان پرداخت و گفت: در این فرایند، با مشارکت ذی‌نفعان، انجام مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ها و بهره‌گیری از مطالعات تخصصی، تلاش شد ضمن توجه به پیچیدگی‌های محیط حکمرانی، قابلیت‌های محوری موردنیاز سازمان شناسایی و تقویت شود.

وی افزود: مأموریت سازمان ملی بهره‌وری ایران، حکمرانی در جهت افزایش سهم بهره‌وری در پیشرفت کشور است که از طریق سنجش و پایش بهره‌وری، حساس‌سازی جامعه، شکل‌دهی و تسهیل تعاملات میان ذی‌نفعان و تقویت قابلیت‌های لازم برای نقش‌آفرینی بازیگران این حوزه دنبال می‌شود.

اولیاء در پایان با تشریح نحوه تبدیل مأموریت و راهبردهای سازمان به برنامه‌های عملیاتی و وظایف واحدهای مختلف، بر ضرورت هم‌راستایی ساختار، مسئولیت‌ها و برنامه‌های اجرایی با اهداف کلان بهره‌وری تأکید کرد.