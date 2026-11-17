سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: فردی که در رشت یک پرستار را شهید کرده بود به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان: سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: برای فردی که در جریان اغتشاشات دی ماه سال گذشته، به ۸ مکان در رشت حمله کرده و موجب شهادت یک پرستار در یکی از مراکز درمانی در این شهر شده بود، حکم اعدام صادر و این حکم در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید شد.

اتهامات این فرد پس از دستگیری، به طرق مختلف اثبات شد.

این فرد ۲ سال در ترکیه اقامت داشت.

متهم در کافه‌ای در رشت مشغول به کار بود که صاحبکارش اتهام محاربه با نظام جمهوری اسلامی ایران داشت و در همان کافه علیه امنیت ملی برنامه ریزی می‌کرد.

وی که قبل از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ماه پارسال، در خانه اش کوکتل مولوتوف و مواد آتش زا تهیه کرده بود، در اعترافاتش گفت که قصد داشت شهر را به آتش بکشد.

نیرو‌های بسیجی این متهم را هنگام تعرض به یک مسجد، دستگیر کردند، وی پس از دستگیری به اعمال مجرمانه اش اعتراف کرد.