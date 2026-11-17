به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان بوشهر گفت: این رویداد تخصصی از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه با حضور ۵۵ شرکت از ۱۰ استان کشور با شعار «خرما؛ گنجینه زندگی، سرمایه نوآوری» برگزار می‌شود.

عبدالخالق برزگرزاده افزود: این رویداد مهم با برگزاری نشست‌های علمی متعدد با حضور صاحبنظران و متخصصان زنجیره تولید، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات این محصول همراه شده است.

وی گفت: هشتمین دوره این نمایشگاه در فضایی به مساحت حدود ۲ هزار متر مربع برگزار خواهد شد و میزبان شرکت‌هایی از استان‌های بوشهر، تهران، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، فارس، مازندران، کرمان، هرمزگان و خوزستان است.

برزگرزاده با اشاره به نقش بی بدیل این نمایشگاه در تغییر ذایقه شهروندان و افزایش استفاده از خرما و فرآورده‌های مرتبط با آن در سبد غذایی مردم ادامه داد: برگزاری نمایشگاه تخصصی خرما و صنایع وابسته فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و صنعتی شرکت‌ها، آشنایی با دستاورد‌های نوین این صنعت، تبادل تجربیات و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، فرآوری‌کنندگان، تأمین‌کنندگان تجهیزات، فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران است و حضور شرکت‌هایی از ۱۰ استان کشور نیز زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات بین‌استانی و شناسایی ظرفیت‌های جدید همکاری در این حوزه خواهد بود.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان بوشهر از برگزاری جشنواره‌های متعدد با هدف معرفی آیین ها، گردشگری خوراک، و محصولات مرتبط با خرما در کنار این نمایشگاه خبر داد.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی خرما و صنایع وابسته تا ۲۹ آبان هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برپاست.