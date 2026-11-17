پوستر چهارمین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب استان کرمان با حضور مسئولان، کشاورزان، تجار، بازرگانان و فعالان بخش کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پوستر چهارمین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب استان کرمان با حضور مسئولان، کشاورزان، تجار، بازرگانان و فعالان بخش کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان رونمایی شد؛ رویدادی ملی که با هدف معرفی ظرفیت‌های خرمای جنوب کرمان، توسعه بازار‌های صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان برگزار می‌شود.

همت بلوچی، فرماندار عنبرآباد در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان افزود: عنبرآباد با برخورداری از حدود ۸ هزار هکتار باغ نخیلات و تولید سالانه نزدیک به ۵۵ هزار تن خرما، یکی از قطب‌های مهم تولید و بازار خرما در جنوب شرق کشور است و باید از این ظرفیت برای توسعه صادرات، برندسازی، بسته‌بندی و ایجاد ارزش افزوده استفاده کرد.

فرماندار عنبرآباد با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت خرما در برخی معاملات، تصریح کرد: امروز کشاورزان بیش از هر زمان دیگری به بازار پایدار، حمایت مؤثر و توسعه صنایع فرآوری نیاز دارند و جشنواره باید زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با تجار و خریداران را فراهم کند.

فرود سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز با اشاره به جایگاه این منطقه در تولید خرما اظهار کرد: جنوب استان کرمان با حدود ۳۷ هزار هکتار نخلستان و تولید سالانه نزدیک به ۲۵۰ هزار تن خرما، رتبه سوم تولید این محصول در کشور را دارد و جنوب کرمان از قطب‌های مهم تولید خرمای کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه خرما علاوه بر ارزش غذایی، نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال منطقه دارد، افزود: جشنواره ملی خرمای کلوته فرصتی برای معرفی ارقام بومی، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی جنوب کرمان به تجار، بازرگانان و بازار‌های جهانی است و باید با توسعه فرآوری و افزایش بهره‌وری، سهم بیشتری از ارزش اقتصادی این محصول نصیب تولیدکنندگان شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان همچنین با اشاره به تهدید آفت سرخرطومی حنایی بر ضرورت مشارکت همگانی برای حفاظت از نخلستان‌ها تأکید کرد و خواستار همکاری کشاورزان، مسئولان و رسانه‌ها در مقابله با این آفت شد.

چهارمین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب استان کرمان با حضور تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان، سوم و چهارم آذرماه در شهرستان عنبرآباد برگزار می‌شود.