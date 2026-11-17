فرمانده کل سپاه با اشاره به انزوای بی‌سابقه آمریکا در جهان، گفت: ملت بزرگ ایران هرگز در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی سر فرود نخواهد آورد؛ بلکه سر آنها را بر زمین خواهد کوفت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سردار سرلشکر «احمد وحیدی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم تجدید میثاق فرماندهان و اعضای سازمان بسیج مستضعفین با آرمان‌های امام خمینی (ره) که در حرم امام راحل برگزار شد، با تأکید بر نقش‌آفرینی و ایستادگی ملت ایران، اظهار داشت: آمریکا هرگز تا این اندازه در انزوای بین‌المللی قرار نداشته و ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی سر فرود نخواهد آورد.

سرلشکر وحیدی با بیان اینکه امروز صحنه کشور ما آماده یک تحول بزرگ دیگر است، افزود: ملت ما در حال نقش‌آفرینی همان چیزی است که امام شهید ما خواستند؛ نقش‌آفرینی‌ای که بر اثر آن، استکبار به‌شدت ضربه خورده و این، معلول ایستادگی ملت بزرگ ما است.

فرمانده کل سپاه عنوان کرد: امروز آمریکا گرفتار انزوا شده و هیچ وقت به این اندازه منزوی نبوده است. آمریکا از هرکسی که کمک خواست، از ترس ملت ایران، علناً به او کمک نکردند، کمک‌های پنهانی صورت گرفته؛ اما آمریکا بیش از این انتظار داشته است.

وی با تأکید بر اینکه همه (دشمنان) در پنجه قدرت جمهوری اسلامی قرار دارند، گفت: خدا را شکر می‌کنیم که هیچ نیازی به هیچ کشوری نداشته و نداریم. ما از نصرت و یاری خدا برخورداریم. خدا با ماست و وقتی خدا با ماست از چه چیزی ترس داریم؟

سرلشکر وحیدی تأکید کرد: ملت بزرگ ایران هرگز در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی سر فرود نخواهد آورد؛ بلکه سر آنها را بر زمین خواهد کوفت.