جدول زمان‌بندی اجرا‌های نخستین رویداد ملی هنر‌های نمایشی «ایران‌دخت» ویژه بانوان که از سوم تا نهم آذرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود، اعلام شد و فروش بلیت آثار این رویداد نیز از طریق سامانه تیوال آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نخستین رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» با حضور گروه‌های نمایشی از سراسر کشور و با هدف حمایت از فعالیت‌های هنری و نمایشی بانوان، در بخش‌های نمایش صحنه‌ای، پرفورمنس، تئاتر در میدان و بخش مهمان برگزار می‌شود.

این رویداد به همت دفتر تئاتر بانوان مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و با همکاری مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۶ تهران، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، برگزار می‌شود.

در این رویداد، تماشاخانه ماه، تماشاخانه مهر، تالار سوره و تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی میزبان اجراهای صحنه‌ای و پرفورمنس هستند و آثار بخش «تئاتر در میدان» نیز در تجمعات مردمی میادین شهر تهران پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرند.

برنامه اجراهای این رویداد طی هفت روز، از سوم تا نهم آذرماه، تنظیم شده و بانوان علاقه‌‌مند می‌توانند برای اطلاع از جزئیات برنامه‌ها و تهیه بلیت به سامانه تیوال مراجعه کنند.

نخستین رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» ویژه بانوان به دبیری مریم شعبانی از سوم تا نهم آذرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.