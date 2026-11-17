



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سیدمحمدحسین (سیدمعین) انجوی‌نژاد، سردار سرافراز، جانباز۷۰ درصد و یادگار هشت سال دفاع مقدس، چهارشنبه۲۷ آبان‌ماه در شیراز برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۹ صبح از حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) به‌سوی گلزار مطهر شهدای دارالرحمه شیراز برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم بزرگداشت این شهید والامقام، همان روز از ساعت۱۵ تا۱۶:۳۰ در مسجد دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.