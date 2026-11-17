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در استان اردبیل ۴۳ هزار بیمارِ دیابتی شناسایی شده، اما هنوز خیلیها از وجودِ بیماریشان بی اطلاعند و تنها در صورتی به پزشک مراجعه میکنند که، دچار عوارض جبران ناپذیرِ این بیماری میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیستم تا ۲۶ آبان، هفته ملیِ دیابت نامگذاری شده؛ بیماری پیشروندهای که خاموش و بی صدا، سالانه میلیونها قربانی میگیرد.
در استان اردبیل ۴۳ هزار بیمارِ دیابتی شناسایی شده، اما هنوز خیلیها از وجودِ بیماریشان بی اطلاعند و تنها در صورتی به پزشک مراجعه میکنند که، دچار عوارض جبران ناپذیرِ این بیماری میشوند.
اقدام زودهنگام و غربالگری، مهمترین عامل کنترل دیابت است:
سبک زندگی سالم، نخستین گام در مسیر پیشگیری از دیابت است.
در هر ۵ ثانیه یک نفر در دنیا به دیابت مبتلا میشود؛ پیشگیری از دیابت را به فردا موکول نکنیم؛ تغییر عادتهای کوچک امروز، میتواند سلامت فردای ما را تضمین کند.