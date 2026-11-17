در استان اردبیل ۴۳ هزار بیمارِ دیابتی شناسایی شده، اما هنوز خیلی‌ها از وجودِ بیماریشان بی اطلاعند و تنها در صورتی به پزشک مراجعه می‌کنند که، دچار عوارض جبران ناپذیرِ این بیماری میشوند.

هفته ملی دیابت، فرصت پیشگیری و درمان به موقع

هفته ملی دیابت، فرصت پیشگیری و درمان به موقع

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیستم تا ۲۶ آبان، هفته ملیِ دیابت نامگذاری شده؛ بیماری پیشرونده‌ای که خاموش و بی صدا، سالانه میلیون‌ها قربانی می‌گیرد.

در استان اردبیل ۴۳ هزار بیمارِ دیابتی شناسایی شده، اما هنوز خیلی‌ها از وجودِ بیماریشان بی اطلاعند و تنها در صورتی به پزشک مراجعه می‌کنند که، دچار عوارض جبران ناپذیرِ این بیماری میشوند.

اقدام زودهنگام و غربالگری، مهمترین عامل کنترل دیابت است:

سبک زندگی سالم، نخستین گام در مسیر پیشگیری از دیابت است.

در هر ۵ ثانیه یک نفر در دنیا به دیابت مبتلا می‌شود؛ پیشگیری از دیابت را به فردا موکول نکنیم؛ تغییر عادت‌های کوچک امروز، می‌تواند سلامت فردای ما را تضمین کند.