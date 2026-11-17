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سردار سید مجید موسوی ، فرمانده هوا -فضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از رشادت های مردم مبعوث شده شهرستان مسجدسلیمان در دفاع از میهن اسلامی تجلیل کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار موسوی در بخشی از این پیام گفت: حضور معجزه گون شما مردم گرامی در حساسترین برهه تاریخ ایران اسلامی که در خونخواهی امام شهید و دفاع از کیان کشور ظهور و بروز پیدا کرده، موجب تحسین آزادگان جهانی و موجب خشم و هراس دشمنان گشته است.
متن کامل این پیام که در اجتماع شبانه مردم بصیر شهرستان مسجدسلیمان قرائت شد، بدین شرح است:
بسمه تعالی
مردم غیور و عزتمتد مسجدسلیمان
سلام علیکم
حضور معجزه گون شما مردم گرامی در حساسترین برهه تاریخ ایران اسلامی که در خونخواهی امام شهید و دفاع از کیان کشور ظهور و بروز پیدا کرده، موجب تحسین آزادگان جهانی و موجب خشم و هراس دشمنان گشته است.
برحفظ وحدت و انسجام ملی مقید و با تبعیت از ولایت حافظان این کشور سربلند و مقتدر باشید.ما نیز جان بر کف مدافعان شما ملت عزیز هستیم.
پیروز باشید
سرباز ولایت و جان فدا ملت
سید مجید موسوی