به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار موسوی در بخشی از این پیام گفت: حضور معجزه گون شما مردم گرامی در حساس‌ترین برهه تاریخ ایران اسلامی که در خونخواهی امام شهید و دفاع از کیان کشور ظهور و بروز پیدا کرده، موجب تحسین آزادگان جهانی و موجب خشم و هراس دشمنان گشته است.

متن کامل این پیام که در اجتماع شبانه مردم بصیر شهرستان مسجدسلیمان قرائت شد، بدین شرح است:

بسمه تعالی

مردم غیور و عزتمتد مسجدسلیمان

سلام علیکم

حضور معجزه گون شما مردم گرامی در حساس‌ترین برهه تاریخ ایران اسلامی که در خونخواهی امام شهید و دفاع از کیان کشور ظهور و بروز پیدا کرده، موجب تحسین آزادگان جهانی و موجب خشم و هراس دشمنان گشته است.

برحفظ وحدت و انسجام ملی مقید و با تبعیت از ولایت حافظان این کشور سربلند و مقتدر باشید.ما نیز جان بر کف مدافعان شما ملت عزیز هستیم.

پیروز باشید

سرباز ولایت و جان فدا ملت

سید مجید موسوی