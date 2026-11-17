استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش‌های نظری و مهارتی در مدارس، گفت: هدف‌گذاری ما این است که هر دانش‌آموز پیش از فارغ‌التحصیلی، دست‌کم یک مهارت کاربردی فرا بگیرد.

سهم رشته‌های فنی و مهارتی با رشد سه واحدی، به ۴۱ درصد رسید

سهم رشته‌های فنی و مهارتی با رشد سه واحدی، به ۴۱ درصد رسید



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، منوچهر حبیبی در جریان بازدید از دو مدرسه سورنا نقش‌بندی و شهید فهمیده که بخش‌های مختلف مهارت‌آموزی دانش‌آموزان در آنها افتتاح شده است، با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش‌های مهارتی در کنار آموزش‌های نظری، اظهار کرد: نظام آموزشی باید از رویکرد تک‌بعدی مبتنی بر دانش نظری فاصله بگیرد و با توسعه آموزش‌های عملی و مهارتی، دانش‌آموزان را برای ورود مؤثرتر به آینده شغلی و اجتماعی آماده کند.

وی با اشاره به اینکه آموزش‌های نظری در مدارس به‌صورت جدی دنبال می‌شود، افزود: در حوزه دانش مهارتی همچنان ظرفیت‌های زیادی برای کار وجود دارد و تلفیق آموزش نظری با مهارت‌های عملی می‌تواند به توانمندسازی دانش‌آموزان و انتخاب آگاهانه‌تر مسیر تحصیلی و شغلی آنها کمک کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح مدرسه تولید و مهارت گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که دانش‌آموزان پیش از فارغ‌التحصیلی از دوره متوسطه، دست‌کم یک مهارت کاربردی را فرا بگیرند تا علاوه بر برخورداری از دانش نظری، توانایی عملی لازم برای فعالیت در یک حوزه تخصصی را نیز داشته باشند.

دکتر حبیبی با بیان اینکه این طرح با همکاری آموزش و پرورش و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در یکی از محلات باسابقه کرمانشاه آغاز شده است، تصریح کرد: تلاش داریم با توسعه این الگو در محلات مختلف استان، فرصت‌های بیشتری برای مهارت‌آموزی دانش‌آموزان فراهم کنیم. اجرای این برنامه نیازمند تجهیزات و امکانات تخصصی است که بنیاد برکت نیز برای تأمین آن همراهی و همکاری کرده است که از این مجموعه قدردانی می‌کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش رشته‌های فنی و مهارتی در مدارس، خاطرنشان کرد: امروز جامعه به نیرو‌های ماهر و توانمند در حوزه‌های مختلف نیاز دارد و قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر افزایش سهم رشته‌های فنی و مهارتی در مقایسه با رشته‌های نظری تأکید کرده است. اولویت مدارس کرمانشاه تربیت دانش‌آموزان توانمند است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: خوشبختانه طی یکی دو سال اخیر، سهم رشته‌های فنی و مهارتی در استان از ۳۸ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته و این روند با همکاری مجموعه آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و بخش صنعت دنبال می‌شود.

دکتر حبیبی راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت را از دیگر اقدامات مؤثر در توسعه مهارت‌آموزی دانست و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده از طریق فرمانداران شهرستان‌ها، تلاش داریم در هر شهرستان دست‌کم یک هنرستان فنی و مهارتی داشته باشیم تا دانش‌آموزان متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نیاز‌های بازار کار هر منطقه آموزش ببینند.

وی با اشاره به اولویت‌بندی مناطق برای اجرای طرح‌های مهارت‌آموزی اظهار کرد: رویکرد ما این است که ابتدا مدارس مناطق کمترتوسعه‌یافته و حاشیه شهر‌ها که در مقایسه با مدارس مناطق مرکزی از امکانات کمتری برخوردارند، در اولویت قرار گیرند و در ادامه با فراهم شدن زیرساخت‌ها، همه مناطق استان تحت پوشش این برنامه قرار بگیرند.

استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با توسعه هنرستان‌ها، مدارس تولید و مهارت و تقویت همکاری میان آموزش و پرورش، مراکز فنی و حرفه‌ای و صنایع استان، زمینه فراگیری مهارت‌های کاربردی برای دانش‌آموزان فراهم شود تا آنان در کنار تحصیلات نظری، با حداقل یک مهارت عملی وارد مرحله بعدی زندگی و فعالیت اجتماعی و اقتصادی شوند.