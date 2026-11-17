فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: مأموران ایست و بازرسی پل زال در بازرسی از یک دستگاه کامیون، ۲۴ تن چوب درخت گردو فاقد مجوز قانونی کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ شمس‌اله موسوی افزود: مأموران ایست و بازرسی پل زال حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریالی محموله کشف شده، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی ادامه داد: پلیس با جدیت با قاچاق و حمل غیرمجاز فرآورده‌های جنگلی و منابع طبیعی برخورد خواهد کرد.