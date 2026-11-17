رئیس اورژانس فارس از مسمومیت پنج نفر با گاز مونوکسیدکربن در یکی از محله‌های شهرستان مرودشت خبر داد و گفت: این افراد پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، در محل حادثه درمان شدند.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود عابد، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر مسمومیت پنج نفر در یکی از محله‌های شهرستان مرودشت به مرکز ارتباطات اورژانس فارس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، هر پنج نفر در محل درمان شدند.

رئیس اورژانس فارس در پایان نقص در بخاری را علت این حادثه گازگرفتگی اعلام و بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای استفاده از سیستم‌های گرمایشی در فصل سرما تأکید کرد.