به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیرعامل پتروشیمی خراسان گفت: این شرکت با وجود شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، در هفت‌ماهه امسال عملکرد قابل توجهی در حوزه تولید و فروش محصولات اوره، آمونیاک و ملامین به ثبت رسانده و درآمد عملیاتی خود را به بیش از ۲۰ همت رسانده است.

عیسی نوروزی پور با اشاره به عملکرد فروش این شرکت اظهار کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها، در سال جاری موفق شدیم با تغییر استراتژی فروش، محصولات شرکت را با ارقام قابل‌ توجهی همراه با کاهش هزینه‌ها به فروش برسانیم.