رئیس آموزش و پرورش عباس‌آباد بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نخستین اعزام دختران به مناطق عملیاتی راهیان نور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد از اعزام نخستین کاروان دانش‌آموزی دختران مقاطع متوسطه اول و دوم این شهرستان به مناطق عملیاتی راهیان نور خبر داد.

الیاسی با اشاره به اعزام دو دستگاه اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر اظهار داشت: امروز ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، توفیق داریم نخستین کاروان دانش‌آموزی دختران شهرستان عباس‌آباد را در قالب دو دستگاه اتوبوس به سرزمین نور اعزام کنیم.

وی با بیان اینکه آشنایی نسل نوجوان بارشادت‌ها، فداکاری‌ها و حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس ازمهم‌ترین اهداف این اردوهاست افزود:ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و همچنین آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌ها و آموزه‌های تربیتی نهفته در مناطق عملیاتی دفاع مقدس از رسالت‌ها و وظایف مهم مجموعه آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد در ادامه، اردو‌های راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم عمیق فرهنگی، اعتقادی و تربیتی به نسل جوان دانست.

جانشین فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد از آغاز نخستین مرحله اعزام دانش‌آموزان دختر این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور خبر داد.

سرهنگ شمس با اشاره به نقش‌آفرینی ستاد پشتیبانی راهیان نور شهرستان و همکاری دستگاه‌های اجرایی و اداره آموزش و پرورش اظهار داشت: با همت و همکاری ستاد پشتیبانی راهیان نور شهرستان، دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش و با محوریت بسیج دانش‌آموزی، شاهد نخستین مرحله اعزام دانش‌آموزان دختر شهرستان عباس‌آباد به مناطق عملیاتی جنوب کشور هستیم.

وی افزود: در این مرحله دانش‌آموزان عزیز در قالب دو دستگاه اتوبوس به سرزمین‌های نور اعزام شده‌اند تا از نزدیک با حماسه‌آفرینی‌ها، رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

سرهنگ شمس با اشاره به تداوم برنامه اعزام کاروان‌های راهیان نور خاطرنشان کرد: پس از بازگشت این کاروان از مناطق عملیاتی جنوب کشور، ان‌شاءالله در ماه‌های آینده مرحله بعدی اعزام‌ها را با حضور دانش‌آموزان پسر شهرستان عباس‌آباد برنامه‌ریزی و اجرا خواهیم کرد.