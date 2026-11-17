خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گنبدکاووس گفت:

در سال آبی جدید بیش از ۷ میلیون متر مکعب آب معادل ۵۰ درصد حجم ۴۸ بندخاکی مراتع گنبدکاووس آبگیری شده است.

فرشید رحمانی با اشاره به افزایش حدود ۴ برابری بارش های موثر پاییزی امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزود :

در سال آبی گذشته بیش از ۲۰ میلی متر بارش در مراتع گزارش شده بود که امسال با افزایش باران های پائیزی به حدود به ۹۵ میلیمتر رسید.

وی گفت: حجم آبگیری ۴۸ بند خاکی مراتع گنبدکاووس ۱۴ میلیون متر مکعب است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ میلیون متر مکعب آبگیری شده و امسال تاکنون حدود ۷ میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی گنبدکاووس افزود: ۸۰۰ خانواده دامدار با حدود ۹۰ هزار راس دام سبک و سنگین از آب های ذخیره شده در ۴۸ بند خاکی مراتع بهره برداری می کنند.

وی گفت : این بندهای خاکی علاوه بر استفاده دامداران منطقه با افزایش زمان تمرکز روان آب ها موجب کاهش خسارات سیل ، رسوب گیری ، تغذیه آب های زیر زمینی و تقویت آبخوان ها می شوند.