معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از پیگیری تأمین آرد یارانه‌ای واحد‌های ساجی‌پز استان به روال سابق خبر داد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام: آرد نانوایی‌های ساجی پز به زودی تأمین می‌شود

معاون اقتصادی استاندار ایلام: آرد نانوایی‌های ساجی پز به زودی تأمین می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عباس میرزاد اظهار کرد: در صدد هستیم که هرچه سریع‌تر این واحد‌ها بتوانند دوباره از سامانه، آرد یارانه‌ای خرید کنند.

وی افزود: با رفع موانع موجود، زمینه ازسرگیری فعالیت واحد‌های ساجی‌پز استان در آینده نزدیک فراهم شده است و این واحد‌ها به‌زودی فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

میرزاد تأکید کرد: جزئیات و اخبار تکمیلی درباره نحوه اجرای این تصمیم و زمان آغاز مجدد فعالیت واحد‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هم‌اکنون ۸۷ واحد نانوایی ساجی پز در استان ایلام؛ دارای مجوز فعالیت هستند.