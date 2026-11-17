معاون دادگستری کل استان کرمان با تاکید بر آمادگی سران طوایف برای مشارکت در حل‌وفصل پرونده‌های قضایی، خواستار ارجاع پرونده‌ها به این افراد و استفاده مؤثر از ظرفیت آنان در چارچوب «طرح شهید سلیمانی» شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سید مهدی قویدل در نشست نخبگانی وبیناری سران طوایف جنوب و شرق استان کرمان با موضوع «طرح شهید سلیمانی»، ضمن قدردانی از همراهی این بزرگان در زمینه‌های مختلف، از جمله کشف سلاح، برقراری صلح و سازش و کمک به تأمین امنیت، اظهار کرد: حدود ۵۰۰ نفر از سران طوایف فعال، در چارچوب دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهاد‌های مردمی با دستگاه قضایی آموزش دیده‌اند و با مجموعه قضایی همکاری می‌کنند.

وی افزود: این افراد در قالب مصلحان و حکمین قرآنی و صلح‌یاران، از جمله در دادگستری‌ها، دادسرا‌ها و دفاتر اورژانس قضایی جنوب و شرق استان، به حل‌وفصل اختلافات کمک می‌کنند.

معاون قضائی، مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اعلام آمادگی سران طوایف برای پیگیری پرونده‌ها، گفت: برخی از این افراد اعلام کرده‌اند که گروه‌های منسجم و آماده همکاری تشکیل داده‌اند، اما پرونده‌ای برای پیگیری به آنان ارجاع نشده است، این در حالی است که آنان آمادگی دارند در کنار شورا‌های حل اختلاف، پرونده‌های ثبت‌شده در دادگستری، از جمله پرونده‌های مسن، را دنبال کنند.

قویدل، طرح شهید سلیمانی را اقدامی جهادی و فراتر از روال‌های معمول دانست و بر ضرورت هم‌افزایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، شورای حل اختلاف و دیگر بخش‌های مرتبط تأکید کرد.