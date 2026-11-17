به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، معرفی آثار طنز در حوزه کتاب و ادبیات و آشنایی با ظرفیت‌های طنز مکتوب محور این مجموعه است.

نمایش آثار هفتمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه امروز در دانشگاه صدا و سیما پایان می‌یابد.

برگزاری کارگاه‌های فیلم سازی و مستند سازی با حضور استادان کمال تبریزی و احمدضابطی جهرمی از بخش‌های جنبی این جشنواره بود.

شبکه تماشا «مکانیسم» را پنج شنبه و جمعه این هفته از ساعت ۲۴ تا ۵ پخش می‌کند.

این مجموعه داستان افشای یک پرونده پولشویی میان دولت برزیل و چند شرکت نفتی است.

داستان نوجوانانی که با ابزار‌هایی که در اختیار دارند روبات می‌سازند، موضوع «راستی مکانیک» است.

این پویانمایی هر روز ساعت ۱۸ از شبکه نهال پخش می‌شود.