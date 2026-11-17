رئیس سازمان برنامه و بودجه از توافق ایران و ارمنستان برای توسعه همکاری‌های انرژی، افزایش صادرات و واردات برق و بررسی احداث پالایشگاه نفت مشترک در مرز دو کشور خبر داد.

افزایش تبادل برق و صادرات انرژی میان ایران و ارمنستان

افزایش تبادل برق و صادرات انرژی میان ایران و ارمنستان

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تشریح نتایج دیدار با وزیر زیرساخت ارمنستان گفت: هفته گذشته در ارمنستان سند جامعی با طرف ارمنی امضا کردیم که یکی از محور‌های مهم آن، همکاری‌های زیرساختی در حوزه راه، حمل‌ونقل و انرژی بود.

وی افزود: کمتر از یک هفته پس از امضای این سند، وزیر زیرساخت ارمنستان به تهران سفر کرد و در ادامه مذاکرات، کارگروه مشترک دو کشور تشکیل جلسه داد. امروز نیز با حضور وزیران نفت و نیرو، زمینه‌های گسترش همکاری‌های انرژی بررسی شد.

پورمحمدی با اشاره به افزایش تبادلات انرژی میان دو کشور گفت: علاوه بر مبادلات کالا، توسعه همکاری در حوزه انرژی نیز در دستور کار قرار دارد و صادرات و واردات انرژی میان ایران و ارمنستان رو به افزایش است با توجه به وجود خط انتقال برق، ظرفیت توسعه این همکاری وجود دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بخش بلندمدت، موضوع انتقال نفت به مرز و احداث پالایشگاه مشترک میان دو کشور مطرح شده است. همچنین با توجه به پیش‌رو بودن زمستان و شرایط آب‌وهوایی دو کشور، توسعه مبادلات انرژی در کوتاه‌مدت نیز با هدف تأمین نیاز‌های متقابل دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار است ظرف یک هفته فهرست موضوعات و توافقات از طریق وزارتخانه‌های مرتبط نهایی شود، گفت: وقتی اراده دو کشور بر توسعه همکاری‌ها باشد، دستگاه‌های اجرایی نیز پای کار می‌آیند.

پورمحمدی همچنین با اشاره به تسهیل تردد کامیون‌ها میان ایران و ارمنستان اظهار کرد: وزارت راه، گمرک، مرزبانی و استانداری آذربایجان شرقی برای تسهیل تردد فعال شده‌اند و در این مدت ۲۹۷ کامیون تردد داشته‌اند که امیدواریم این میزان افزایش پیدا کند.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای تسهیل بیشتر تردد‌های مرزی خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم با رفع موانع و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، طی دو ماه آینده شرایط تردد کامیون‌ها میان دو کشور روان‌تر و آسان‌تر شود.