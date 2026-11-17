به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی،، شهردار مشهد، امروز در حاشیه مراسم بهره‌برداری از فاز نهایی پل سطح سوم تقاطع غیرهمسطح خیام، با تأکید بر اهمیت ترافیکی و گردشگری این محدوده، گفت: میدان خیام به دلیل قرارگیری در مسیر دسترسی به مراکز گردشگری، بازار‌های ارزاق، میوه و تره‌بار و مجموعه‌های تجاری، از نقاط استراتژیک و مهم ترافیکی مشهد به شمار می‌رود.

محمدرضا قلندر شریف افزود : این محدوده به‌ویژه در ساعات اوج تردد و ایام خاص با حجم سنگینی از ترافیک مواجه بود که با اجرای این طرح این معضل تا حد زیادی برطرف می‌شود.

قلندر شریف با اشاره به کاهش زمان تردد، تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و مصرف سوخت، موجب کاهش آلودگی هوا و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی و روانی شهروندان خواهد شد.

شهردار مشهد با تأکید بر اولویت‌های مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل گفت: شهرداری در کنار اجرای طرحهای عمرانی و ترافیکی، به موضوع انسان‌محوری نیز از طریق بهسازی پیاده‌روها، توسعه مسیر‌های دوچرخه‌سواری و گسترش حمل‌ونقل عمومی شامل مترو و اتوبوس توجه ویژه‌ای دارد.

قلندر شریف در ادامه با اشاره به پیشرفت طرحهای رفع گره‌های ترافیکی گفت: از مجموع ۱۳ طرح مربوط به تقاطع‌ها و دوربرگردان‌های غیرهمسطح، تاکنون هشت طرح به بهره‌برداری رسیده و پنج طرح دیگر در دست اجرا هستند که برخی از آنها تا دهه فجر تکمیل خواهند شد

شهردار مشهد از جمله طرحهای در دست اجرا شامل چپ‌گرد میدان شهید فهمیده، میدان امام علی (ع) و چپ‌گرد شاهنامه در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) نام برد.

قلندر شریف همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه برای اجرای هشت طرح ترافیکی دیگر با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا خبر داد و افزود : این طرحها به‌زودی وارد مرحله عملیاتی خواهند شد.