با پایان مهلت ثبت نام آثار متقاضی حضور در بیستمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی، زمان جدید بازبینی آثار نمایشی هفتم آذر اعلام شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: با پایان مهلت ثبت نام آثار متقاضی حضور در بیستمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی، زمان جدید بازبینی آثار نمایشی به هفتم آذر موکول شد.

شفاهی افزود: سامانه ثبت‌نام آثار که با یک هفته تمدید تا ۲۵ آبان برای هنرمندان استان فعال بود، در موعد مقرر بسته شد و فرآیند ثبت‌نام به پایان رسید.

وی گفت: براساس اطلاعات سامانه، در مجموع ۱۶ اثر نمایشی شامل هشت نمایش در بخش خیابانی و هشت نمایش در بخش صحنه‌ای، از شهرستان‌های طبس، بشرویه، فردوس، سرایان، خوسف و بیرجند متقاضی حضور در این دوره از جشنواره شده‌اند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: با توجه به شرایط پیش آمده، تمدید مهلت‌های ثبت‌نام و ضرورت فراهم شدن فرصت مناسب برای بررسی آثار، بازبینی نمایش‌ها که پیش‌تر برای روز‌های ۲۹ و ۳۰ آبان برنامه‌ریزی شده بود، به روز‌های، ششم و هفتم آذر موکول شد.

شفایی گفت: اعضای هیئت بازبینی آثار به‌زودی معرفی خواهند شد و در ادامه نیز اسامی اعضای هیئت داوران جشنواره اعلام می‌شود.

وی افزود: برنامه زمان بندی بازبینی آثار و حضور اعضای هیئت بازبینی در شهرستان‌ها، پس از نهایی شدن، از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به گروه‌های متقاضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: بیستمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی در راستای شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های نمایشی استان و ایجاد فرصت رقابت و تعامل میان گروه‌های تئاتری شهرستان‌ها برگزار می‌شود.