به مناسبت نوزدهمین سالگرد درگذشت شادروان مقبل هنرپژوه، مسئولان شهرستان بوکان با خانواده این قهرمان ملی‌پوش کوهنوردی دیدار و گفتگوکردند.

گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مقبل هنرپژوه، قهرمان ملی‌پوش کوهنوردی در بوکان

گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مقبل هنرپژوه، قهرمان ملی‌پوش کوهنوردی در بوکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خشایار صنعتی فرماندار بوکان در دیداری که به مناسبت نوزدهمین سالگرد درگذشت شادروان مقبل هنرپژوه، کوهنورد ملی‌پوش بوکانی انجام شد، با تجلیل از روحیه ورزشی، دیانت، اخلاص و تواضع مرحوم مقبل هنرپژوه، اظهار داشت: این افتخارآفرین بوکانی با برافراشتن پرچم پرشکوه جمهوری اسلامی ایران در بلندترین قله‌های جهان، مایه افتخار ملت ایران و به‌ویژه مردم عزیز بوکان شد و با این موفقیت‌های ارزنده، الگویی ماندگار برای نسل جوان و جامعه کوهنوردی کشور پدید آورد.

صنعتی حضور چنین ورزشکارانی را از سرمایه‌های ارزشمند و مایه مباهات شهرستان و کشور دانست و تصریح نمود: ظهور و پرورش چنین جوانان افتخارآفرینی، ثمره تربیت در خانواده‌های متدین و بااخلاق است که ضرورت دارد که منش و رفتار آنان به‌عنوان سرمشقی شایسته مورد توجه جوانان قرار گیرد.

مقبل هنرپژوه کوهنورد فقید بوکانی که اینک آرامگاهش در کوه برده زرد این شهر است، با فتح قله «لوتسه نپال» عنوان جوانترین فاتح این قله را به اسم خود ثبت کرده است.

کوه برده زردبوکان در فاصله پنج کیلومتری غرب این شهر واقع شده و همان جایی بود که «مقبل» از دوران کودکی تا عضویت در تیم ملی در دامنه این کوه به کوهنوردی و تمرین مشغول بود.

این کوهنورد جوان در ۱۵ آبان سال ۱۳۸۶ هنگام آموزش کوهنوردی به کوهنوردان جوان آذربایجان غربی در ارتفاعات کوه برده زرد بوکان سقوط کرد و مصدوم شد که بعد از ۹ روز مبارزه با مرگ در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه جان خود را از دست داد.