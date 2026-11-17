

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،داریوش صادقی، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه، با تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در جریان بازرسی‌های دقیق محموله‌های صادراتی، مشخص شد که سودجویان قصد داشتند با جاسازی ۱۳ تن سیب‌زمینی در میان محموله کاهو، این کالا را به‌صورت پنهانی از کشور خارج کنند. اما با هوشیاری کارکنان، این تلاش برای دور زدن ممنوعیت صادرات با شکست مواجه شد.

وی با اشاره به اینکه صادرات سیب‌زمینی به‌منظور تأمین نیاز بازار داخلی و حمایت از تنظیم قیمت‌ها ممنوع شده است، تأکید کرد که پایش مستمر صادرات برای جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا، اولویت اصلی گمرکات استان است.

صادقی گفت: پرونده این موضوع برای پیگیری‌های قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.