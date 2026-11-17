دانش‌آموزان مدرسه لقمان حکیم شهر یزد، با عنوان «بچه‌های خوب»، با حضور در کنار تربت استاد مهدی آذریزدی، یاد و خاطره این چهره ماندگار ادبیات را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جمعی از دانش‌آموزان مدرسه لقمان حکیم شهر یزد، در قالب اردویی فرهنگی با عنوان «بچه‌های خوب»، با حضور در کنار تربت و یادمان مرحوم استاد مهدی آذریزدی، نویسنده نام‌آشنای کشور و پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران، یاد و خاطره این چهره ماندگار ادبیات را گرامی داشتند.

در این برنامه فرهنگی، دانش‌آموزان ضمن برگزاری مراسم تکریم و ادای احترام به مقام استاد آذریزدی، بخش‌هایی از کتاب ارزشمند «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» را در کنار آرامگاه این نویسنده فرهیخته قرائت کردند.

این حرکت فرهنگی و ادبی، فرصتی برای آشنایی بیشتر نسل نوجوان با آثار و اندیشه‌های استاد آذریزدی و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و انس با ادبیات فارسی بود؛ گامی زیبا در مسیر زنده نگه‌داشتن یاد مردی که با قصه‌های شیرینش، نسل‌های مختلف کودکان ایران را با دنیای دانایی و مهربانی آشنا کرد.