به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوانسار گفت: این مسجد در حمله رژیم صهیونیستی به خوانسار آسیب دید و در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۰۰ میلیارد ریال برای مرمت آن اختصاص یافت.

مصطفی قانونی افزود: مسجد جامع خوانسار دارای سه شبستان تابستانی، زمستانی و سرداب است.

این اثر تاریخی در سال ۱۳۵۴ به شماره ۱۱۲۱ در فهرست آثار ملی ایران کشور به ثبت رسیده است.