به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام در بخش بانوان رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور بی‌سابقه بیش از ۱۶۰ ورزشکار از ۲۲ استان کشور امروز ۲۶ آبان در دریاچه آزادی برگزار می‌شود.

در این دوره از رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های تهران، گیلان، کرمانشاه، بوشهر، مازندران، لرستان، همدان، البرز، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، قم، لرستان، اردبیل و گلستان حضور دارند.

مسابقات در بخش کایاک و کانو تکنفره و دونفره در مسافت ۵۰۰ و ۲۰۰ متر انجام می‌شود.

در آغاز مسابقات قایقران در دور مقدماتی و نیمه‌نهایی مسافت ۵۰۰ و ۲۰۰ متر رقابت کردند.



در رقابت مقدماتی کایاک یک‌نفره ۵۰۰ متر بزرگسالان گروه اول ترنم اکبرزاده از تهران الف، ترانه بازداری از لرستان و یاسمین سادات حسینی از اصفهان و در گروه دوم فرناز کیانی از تهران ب، آیناز گرامی از آذربایجان شرقی و رها جعفرزاده از گیلان اول تا سوم شدند. در رقابت نیمه‌نهایی نیز یاسمین سادات حسینی از اصفهان، رها جعفرزاده از گیلان و سپینود مشیرفر از البرز در رده اول تا سوم قرار گرفتند.



در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۵۰۰ متر جوانان در گروه اول مریم آقایی از تهران الف، سارا ابراهیمی از البرز و محدثه امزاجردیان از همدان و در گروه دوم نازنین موسی‌زاد از گیلان، هلیا پوروثوقی از تهران ب و ساریژ شریفی از آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند. در دور نیمه‌نهایی نیز محدثه امزاجردیان از همدان، ساریژ شریفی از آذربایجان شرقی و کیانا شاهین‌فر از زنجان اول تا سوم شدند.



در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۲۰۰ متر بزرگسالان در گروه اول هلیا طالبی از تهران الف، آنیتا آبادی از بوشهر و ثمین نظافتی از زنجان و در گروه دوم پرنیان شیری از تهران ب، یاس شافعی از گیلان و مهدیه علی‌وردی از آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند.



در دور مقدماتی کایاک یکنفره ۲۰۰ متر جوانان در گروه اول یسنا شبان از تهران الف، ستاره مستعین از همدان و مهسا کاظم‌پور از اصفهان و در گروه دوم شایلی قنبرزاد از گیلان، فاطمه صابری از تهران ب و باران پرون از البرز اول تا سوم شدند.



این رقابت‌ها با برگزاری مسابقات فینال در دریاچه آزادی در جریان است.