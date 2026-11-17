به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در این حادثه که در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه، ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ رخ داد، عباس آلبوغیش از کارگران پیمانکاری این شرکت دچار حادثه شد که بلافاصله پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی و درمانی را، جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.

با وجود پیگیری‌های درمانی، عباس آلبوغبیش»، کارگر پیمانکاری شرکت پتروشیمی فن آوران پس از ۳۶ ساعت بستری در بیمارستان با وجود تلاش کادر درمان جان خود را از دست داد.