آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی درگذشت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید و استادان برجسته حوزه علمیه قم را تسلیت گفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی مرجع عالیقدر نجف اشرف با صدور پیامی، درگذشت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید و استادان برجسته حوزه علمیه قم را تسلیت گفت.

آیت‌الله سیستانی در این پیام با ابراز اندوه و تأسف عمیق از رحلت آیت‌الله وحید خراسانی، از جایگاه والای این مرجع تقلید در دفاع از امامت و ولایت اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) تجلیل کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های کم‌نظیر آیت‌الله وحید خراسانی در عرصه تعلیم و تربیت، وعظ و ارشاد، تأکید کرد که خدمات علمی و دینی آن مرحوم همواره در اذهان باقی خواهد ماند.

آیت‌الله سیستانی همچنین از خداوند متعال خواست تا به پاس خدمات این عالم برجسته به علم و اهل علم، بالاترین درجات بهشتی را به وی عطا کند و او را با پیامبر اکرم (ص) و خاندان مطهرش محشور گرداند.

این مرجع تقلید در پایان پیام خود، این ضایعه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمیه، خانواده و دوستداران آیت‌الله وحید خراسانی، به‌ویژه فرزندان ایشان و عموم مؤمنان تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.