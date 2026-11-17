گروه اطلاعات تهدید گوگل از شناسایی نخستین حملات سایبری کاملاً خودکار با استفاده از هوش مصنوعی خبر داد؛ حملاتی که بدون دخالت مستقیم انسان، مراحل شناسایی آسیب‌پذیری و نفوذ به سامانه‌ها را انجام می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، گروه اطلاعات تهدید گوگل (GTIG) در گزارشی از تغییر روش حملات سایبری و استفاده فزاینده هکر‌ها از سامانه‌های هوش مصنوعی خودمختار برای اجرای عملیات نفوذ خبر داده است.

بر اساس این گزارش، مهاجمان سایبری با استفاده از چارچوب‌های چندعاملی هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی بزرگ، بخش‌های مختلف حمله از جمله شناسایی حفره‌های امنیتی و بهره‌برداری از آنها را خودکار کرده‌اند.

پژوهشگران گوگل اعلام کرده‌اند در سه‌ماهه گذشته برای نخستین‌بار گروه‌هایی از مهاجمان را شناسایی کرده‌اند که با استفاده از این فناوری‌ها، فرایند کشف و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها را بدون حضور انسان در چرخه تصمیم‌گیری انجام داده‌اند.

در یکی از نمونه‌های شناسایی‌شده، مهاجمان با استفاده از سامانه چندعاملی هوش مصنوعی موسوم به «exploit_agent»، آسیب‌پذیری وب‌سایت‌هایی در حوزه رسانه، سرگرمی و آموزش در فرانسه را شناسایی و برای نفوذ به آنها اقدام کرده‌اند.

این سامانه با بررسی به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و تحلیل تغییرات برنامه‌های کاربردی وب، نشانه‌های وجود حفره‌های امنیتی را شناسایی و به‌صورت خودکار تلاش می‌کند از این آسیب‌پذیری‌ها بهره‌برداری کند.

گوگل همچنین اعلام کرده است مهاجمان از ابزار‌های متن‌باز و قانونی آزمایش امنیت مانند CyberStrikeAI و PentAGI برای پیشبرد حملات خود سوءاستفاده می‌کنند.

بر اساس ارزیابی این گروه، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده حملات سایبری ساده‌تر با حداقل دخالت انسانی یا حتی بدون دخالت مستقیم انسان و با اتکا به عامل‌های هوش مصنوعی اجرا شوند.

گروه اطلاعات تهدید گوگل هشدار داده است استفاده از هوش مصنوعی، سرعت و گستره حملات سایبری را افزایش داده و فرصت واکنش و مقابله با نفوذ را برای سازمان‌ها و متخصصان امنیت کاهش داده است.

در همین حال، پژوهشگران بر ضرورت نصب سریع به‌روزرسانی‌های امنیتی، رفع آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده و کاهش فاصله زمانی میان انتشار وصله‌های امنیتی و نصب آنها تأکید کرده‌اند.

گوگل همچنین استفاده از هوش مصنوعی در حوزه دفاع سایبری را ضروری دانسته و به ابزار‌هایی مانند Big Sleep برای شناسایی آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری و معماری Google AI Threat Defense برای اولویت‌بندی و پاسخ سریع‌تر به تهدیدات اشاره کرده است.