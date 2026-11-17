چهار کتاب جدید، آزمایشگاه فلسطین، نام تو پیراهنم، ساعت سه منیریه و فندق السفیر از نشر سوره مهر وارد بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب‌ «آزمایشگاه فلسطین» به قلم آنتونی لوونشتاین با ترجمه مهدی صدرالدین، «نام تو پیراهنم» نوشته فاطمه مهرابی، «ساعت سه منیریه» اثر سمیه صالحی و «فندق السفیر» نوشته شبنم غفاری حسینی، طیبه فرید و فاطمه احمدی است.

موضوع کتابهای منتشر شده به حوزه های انقلاب اسلامی ، مقاومت و دفاع مقدس اختصاص دارد.

محبوبه ابوفاضلی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد: