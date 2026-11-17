کتاب پشت دیوار خاطرات شامل خاطرات حبیب حسن‌زاده، آزاده سرافراز شهرستان بافق از دوران اسارت در اردوگاه‌های بعثی عراق، با حضور جمعی از مسئولان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و مقاومت رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید کاظم عباس‌زاده، محقق و پژوهشگر کتاب «پشت دیوار خاطرات» با اشاره به محتوای این اثر گفت: این کتاب به خاطرات حبیب حسن‌زاده، از آزادگان هشت سال دفاع مقدس، از دوران اسارت در اردوگاه‌های بعثی عراق می‌پردازد و روایتگر خاطرات تلخ و شیرین آن دوران است.

وی افزود: بنده در زمینه پژوهش و تحقیق برای چاپ این کتاب در کنار نویسنده بودم و مراحل آماده‌سازی، ویراستاری و چاپ آن با همکاری مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد انجام شد که این فرآیند حدود یک سال و نیم به طول انجامید.

حرزاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد نیز با اشاره به فعالیت‌های حوزه ادبیات این اداره‌کل اظهار داشت: معاونت ادبیات اداره‌کل سالانه حدود ۶۰ عنوان کتاب در زمینه خاطرات رزمندگان، شهدا و آزادگان و همچنین در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، تاریخ شفاهی، اسناد و عکس‌های دفاع مقدس منتشر می‌کند.

وی کتاب پشت دیوار خاطرات را از جمله این آثار دانست و گفت: این کتاب به خاطرات حبیب حسن‌زاده، رزمنده و آزاده شهرستان بافق اختصاص دارد.

حرزاده با اشاره به افزایش قیمت کاغذ و محدودیت اعتبارات دولتی افزود: رویکرد این اداره‌کل در سال‌های اخیر بیشتر به سمت نشر دیجیتال رفته است و سالانه کتاب صوتی حدود ۲۰ عنوان از آثار منتشرشده نیز تولید می‌شود.

زارعیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق نیز از چاپ چهار عنوان کتاب در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تاکنون ۲ عنوان از این کتاب‌ها رونمایی شده است و ۲ اثر دیگر نیز در نمایشگاه کتابی که اواخر آذرماه برگزار می‌شود، رونمایی خواهد شد.

حبیب حسن‌زاده راوی و نویسنده کتاب پشت دیوار خاطرات نیز با اشاره به روند تدوین این اثر گفت: آماده‌سازی این مجموعه حدود یک سال و نیم زمان برده و در آن بخشی از خاطرات تلخ و شیرین دوران اسارت در حدود ۸۰ صفحه به نگارش درآمده است.