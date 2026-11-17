هم‌زمان با آغاز فصل سرما و در آستانه پذیرایی از گردشگران زمستانی، فرآیند استانداردسازی و ارتقای امکانات مجموعه تفریحی و ورزشی پیست اسکی آلوارس سرعین با حضور مقامات استانی و شهرستانی وارد فاز جدیدی شد تا ایمنی و آرامش خاطر میهمانان این قطب گردشگری به عنوان اصلی‌ترین اولویت تضمین گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رعایت الزامات استاندارد، ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات، نقش مهمی در افزایش اعتماد و اطمینان خاطر گردشگران دارد.

پیست اسکی آلوارس مهرگان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص گردشگری زمستانی کشور، با برخورداری از پروانه استاندارد، شرایط مناسب‌تری برای میزبانی از گردشگران، به‌ویژه ورزشکاران و علاقه‌مندان به رشته اسکی، فراهم می‌کند و این اقدام می‌تواند زمینه رونق ورزش‌های زمستانی، جذب گردشگر و تقویت اقتصاد گردشگری چهار فصل شهرستان سرعین را بیش از پیش مهیا سازد.