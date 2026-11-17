مراسم بزرگداشت علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف و متفکر برجسته جهان اسلام در مؤسسه مطالعات پیشرفته اسلامی دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، مراسمی با محوریت معرفی اقبال به‌عنوان پلی میان اندیشه، باور دینی و تمدن‌ها که بر اهمیت میراث فکری او در جهان معاصر تأکید دارد.

این اندیشمند با بهره‌گیری از میراث فلسفی و عرفانی شرق، به‌ویژه اندیشه‌های مولانا، تلاش کرد راهی برای احیای هویت، خودباوری و بیداری فکری ملت‌های مسلمان ترسیم کند.

اقبال لاهوری برای ایرانیان شخصیتی فراتر از یک شاعر پاکستانی است. او متفکری است که بخش مهمی از آثار ادبی و فلسفی خود را به زبان فارسی افرید.

اندیشه‌های اقبال درباره بیداری و حرکت جوامع اسلامی، همچنان در میان اندیشمندان مسلمان مورد توجه است.

دانشگاه‌ها و مراکز مطالعات اسلامی مالزی با بازخوانی آثار او، به‌ویژه دیدگاه‌هایش درباره هویت اسلامی، معنویت، خودباوری و پیشرفت جوامع، زمینه آشنایی نسل جوان با اندیشه‌های او را فراهم می‌کنند.

بزرگداشت اقبال در کوالالامپور، فراتر از یادآوری یک شخصیت ادبی و تاریخی، فرصتی برای تأکید بر اشتراکات فرهنگی و تمدنی ایران، پاکستان و مالزی و نقش اندیشمندان در ایجاد گفت‌و‌گو و تفاهم میان ملت‌هاست.