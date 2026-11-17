به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نمایش «کی‌وار» به نویسندگی عقیل جماعتی و کارگردانی حسین اسدی، پس از ارزیابی هیئت انتخاب، موفق به راه‌یابی به سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان شد.

این جشنواره از ۸ تا ۱۳ آذر در شهر همدان برگزار خواهد شد.

موضوع نمایش «کی‌وار» به روایت اتفاقاتی می‌پردازد که در ایام جنگ رمضان برای چند نوجوان رخ می‌دهد و آنها در جریان کنجکاوی‌های خود، موفق به شناسایی یک مأمور جاسوسی دشمن می‌شوند.

راه‌یابی این اثر نمایشی به جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، موفقیتی فرهنگی و هنری برای پایانه نفتی خارگ و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان این مجموعه در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.