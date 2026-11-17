پخش زنده
امروز: -
نمایش کیوار تولید امور فرهنگی و هنری پایانه نفتی خارگ، با رأی هیئت انتخاب، به سیویکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نمایش «کیوار» به نویسندگی عقیل جماعتی و کارگردانی حسین اسدی، پس از ارزیابی هیئت انتخاب، موفق به راهیابی به سیویکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان شد.
این جشنواره از ۸ تا ۱۳ آذر در شهر همدان برگزار خواهد شد.
موضوع نمایش «کیوار» به روایت اتفاقاتی میپردازد که در ایام جنگ رمضان برای چند نوجوان رخ میدهد و آنها در جریان کنجکاویهای خود، موفق به شناسایی یک مأمور جاسوسی دشمن میشوند.
راهیابی این اثر نمایشی به جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، موفقیتی فرهنگی و هنری برای پایانه نفتی خارگ و فرصتی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان این مجموعه در سطح ملی و بینالمللی به شمار میرود.