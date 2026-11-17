به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های انفرادی ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی (جام خلیج فارس) برای نخستین‌بار در جزیره زیبای کیش و در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس در شرایطی پیگیری می‌شود که مدعیان این رشته در جدول اصلی و برای کسب عناوین برتر به مصاف هم رفته‌اند.

در این دوره از رقابت‌ها در مجموع ۱۲۳ بازیکن در دو بخش آقایان و بانوان از ۱۴ استان کشور برای کسب عنوان قهرمانی و امتیازات این رویداد با یکدیگر به رقابت می‌کنند.

این مسابقات با مدیریت کسری حجازی و سرداوری پویا کولائیان در حال برگزاری است و میلاد کی‌مرام رئیس کمیته تنیس ساحلی کشورمان نیز از نزدیک شاهد روند برگزاری این رقابت‌ها است.

حضور این تعداد از بازیکنان از ۱۴ استان کشور و استقبال قابل‌توجه از این رقابت‌ها نشان‌دهنده رشد چشمگیر و توسعه بی‌نظیر تنیس ساحلی در سراسر کشور است.

همچنین برگزاری نخستین دوره مسابقات انفرادی گامی مؤثر در مسیر گسترش و پیشرفت این رشته ورزشی در ایران به شمار می‌رود.