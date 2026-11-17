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نخستین دوره مسابقات انفرادی تنیس ساحلی در جزیره کیش با استقبال ۱۲۳ بازیکن از ۱۴ استان کشور برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای انفرادی ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی (جام خلیج فارس) برای نخستینبار در جزیره زیبای کیش و در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس در شرایطی پیگیری میشود که مدعیان این رشته در جدول اصلی و برای کسب عناوین برتر به مصاف هم رفتهاند.
در این دوره از رقابتها در مجموع ۱۲۳ بازیکن در دو بخش آقایان و بانوان از ۱۴ استان کشور برای کسب عنوان قهرمانی و امتیازات این رویداد با یکدیگر به رقابت میکنند.
این مسابقات با مدیریت کسری حجازی و سرداوری پویا کولائیان در حال برگزاری است و میلاد کیمرام رئیس کمیته تنیس ساحلی کشورمان نیز از نزدیک شاهد روند برگزاری این رقابتها است.
حضور این تعداد از بازیکنان از ۱۴ استان کشور و استقبال قابلتوجه از این رقابتها نشاندهنده رشد چشمگیر و توسعه بینظیر تنیس ساحلی در سراسر کشور است.
همچنین برگزاری نخستین دوره مسابقات انفرادی گامی مؤثر در مسیر گسترش و پیشرفت این رشته ورزشی در ایران به شمار میرود.