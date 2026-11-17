بیستمین مراسم تجلیل از حافظان کل قرآن کریم با عنوان «سرشناسان بهشت» ۸ آذر و در آستانه زادروز حضرت فاطمه زهرا (س) در تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، یکشنبه، ۸ آذر و در آستانه زادروز حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، میزبان برگزاری بیستمین مراسم تجلیل از حافظان کل قرآن کریم است که تحت عنوان «سرشناسان بهشت» برگزار می‌شود.

در این مراسم که ساعت ۹ صبح و به همت اداره کل امور قرآنی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود، از ٣٣ حافظ کل قرآن کریم تربیت یافته این اداره کل تجلیل خواهد شد که با این احتساب، تعداد حفاظ کل این مرکز به ۳۹۴ نفر خواهد رسید.

همچنین در این مراسم از نسخه انگلیسی طرح خودآموز تلاوت قرآن کریم که بیشتر نسخه‌های فارسی و عربی این طرح نیز که به همت اداره کل امور قرآنی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی تولید شده و در وبگاه این مرکز مورد استفاده قرار گرفته بود، رونمایی می‌شود.