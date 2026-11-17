استاندار کرمان گفت: مساجد به کانون ارتباط مردم، جوانان و خانواده‌ها و محور توسعه اجتماعی محلات تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان صبح امروز در دهمین اجلاسیه نماز گفت: پیوند دادن نماز با سلامت نظام اداری و اصول حکمرانی در استان، وظیفه و مسئولیتی است که از طریق فعال کردن ستاد اقامه نماز و اهتمام فرمانداری‌ها باید دنبال شود‌.

محمدعلی طالبی افزود: نماز علاوه بر یک تکلیف الهی و دستور دینی، مسئولیتی اداری برای مدیران نیز به شمار می‌رود و دستگاه‌ها باید با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، تأمین اعتبارات و اجرای برنامه‌های فرهنگی و نرم‌افزاری، زمینه گسترش این فرهنگ در جامعه را فراهم کنند.

وی افزود: پیوند دادن نماز با سلامت نظام اداری و اصول حکمرانی در استان، از دیگر مسئولیت‌هایی است که باید با فعال‌سازی ستاد اقامه نماز و اهتمام فرمانداری‌ها دنبال شود.