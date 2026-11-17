نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر در عراق از ارائه بیش از ۶۰ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به زائران، مجاوران و مراجعه‌کنندگان در درمانگاه‌های هلال‌احمر در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی طی سه ماه پس از اربعین حسینی خبر داد و گفت: خدمات درمانی این مرکز در شهر کاظمین نیز با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات سلامت ادامه دارد.

ارائه بیش از ۶۰ هزار خدمت درمانی به زائران نجف و کربلا در سه ماه پس از اربعین

ارائه بیش از ۶۰ هزار خدمت درمانی به زائران نجف و کربلا در سه ماه پس از اربعین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سیدامین‌رضا طباطبائی، نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر در کشور عراق، با تشریح عملکرد مراکز درمانی این جمعیت در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی اظهار کرد: درمانگاه‌های تحت پوشش مرکز پزشکی حج و زیارت طی سه ماه پس از اربعین حسینی، در مجموع بیش از ۶۰ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به زائران، مجاوران و مراجعه‌کنندگان ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به جزئیات خدمات ارائه‌شده در این مراکز افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، در این بازه زمانی ۱۷ هزار و ۲۶۱ مورد ویزیت عمومی و تخصصی، ۱۸ هزار و ۹۰۶ نسخه پزشکی، ۲۰ هزار و ۱۸۰ مورد تزریقات، سه هزار و ۵۵۴ مورد سرم‌درمانی، ۲۹۶ مورد آزمایش و ۱۰۱ مورد خدمات رادیولوژی به ثبت رسیده است.

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در عراق ادامه داد: علاوه بر این خدمات، اقدامات دیگری از جمله تست قند خون، اکسیژن‌تراپی، اندازه‌گیری فشار خون، بخیه، پانسمان و سایر خدمات درمانی و پرستاری نیز به مراجعه‌کنندگان ارائه شده است.

طباطبائی با تأکید بر تداوم فعالیت مراکز درمانی هلال‌احمر در عراق گفت: این آمار نشان‌دهنده استمرار خدمات سلامت‌محور و درمانی به زائران، مجاوران و مراجعه‌کنندگان در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی، حتی پس از پایان عملیات گسترده اربعین حسینی است.

وی همچنین با اشاره به توسعه فعالیت‌های درمانی هلال‌احمر در شهر کاظمین تصریح کرد: پس از راه‌اندازی درمانگاه هلال‌احمر در این شهر، طی دو ماه اخیر خدمات مشابهی به زائران آستان مقدس امامین کاظمین (علیهماالسلام) ارائه شده است.

وی افزود: این مرکز با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات سلامت و پاسخگویی به نیاز‌های درمانی آنان فعالیت خود را آغاز کرده و ارائه خدمات در آن ادامه دارد.

طباطبائی تأکید کرد: ارائه خدمات درمانی در این مراکز با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات سلامت، پاسخگویی به نیاز‌های درمانی مراجعه‌کنندگان و تداوم خدمت‌رسانی مجموعه پزشکی حج و زیارت در کشور عراق دنبال می‌شود.

نشانی درمانگاه‌های مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر در عراق:

کربلا: شارع العباس، مقابل البرید، جنب هتل شمس‌الامیر

نجف اشرف: شارع امام علی، مقابل مجمع الحسین الطبی، کنار هتل نباء

کاظمین: باب‌المراد، جنب هتل جمیره، داخل فرعی، ساختمان هلال‌احمر

گفتنی است مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز درمانی خود در شهر‌های نجف اشرف، کربلای معلی و کاظمین، در مناسبت‌های زیارتی و در طول سال، خدمات پزشکی و درمانی مورد نیاز زائران و مراجعه‌کنندگان را ارائه می‌کند.