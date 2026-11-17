تشدید سرکوب علمای شیعی و آزادی خواهان و عدلت طلبان به دست رژیم آل خلیفه در بحرین، واکنش‌های جهانی را در پی داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، موسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی در لندن در بیانیه‌ای با یاد آوری مسئولیت جهانی برای جلوگیری از سرکوب گسترده مذهبی و صدور احکام سنگین برای آزدی خواهان و عدالت طلبان در بحرین اعلام کرد: رژیم آل خلیفه در محاکمه‌ی دسته جمعی علمای شیعه، ۶۴ نفر از آنان و وابستگانشان را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

جوزی ثام پژوهشگر ارشد موسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی با انتقاد از بی عملی نهاد‌های بین المللی در جلوگیری از تداوم اقدمات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه گفت: اقدامات رژیم آل خلیفه آشکارا و نظام‌مند حقوق بشر را نقض می‌کند به همین علت این رژیم منفور افراد در جامعه جهانی است، اما همین رژیم سرکوبگر محبوب آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی است.

موسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی همچنین با اشاره به شکنجه گسترده و گرفتن اعتراف اجباری از زندانیان نوشت: دستگاه قضایی رژیم بحرین با توسل به شکنجه‌هایی همچون محرومیت از خواب، تهدید به خشونت جنسی علیه متهمان و خانواده‌های آنان و امضای متنی که اجازه خواندن آن را نداشتند علیه آنان پرونده سازی کرده است.

جواد فیروز نماینده سابق و سلب تابعیت شده مجلس بحرین در این باره گفت: در بحرین به صورت آشکارا حقوق اساسی مردم پایمال می‌شود. همه اَشکال نقض حقوق بشر و سرکوب در بحرین جریان دارد. این موارد بار‌ها مستند و به سازمان ملل و سازمان‌های هوادار آزادی و حقوق مدنی و شماری از دولت‌های غربی ارسال شده، اما برغم سرکوب شدید مردم، همچنان حمایت امریکا و برخی دولت‌های اروپایی از رژیم آل خلیفه ادامه دارد.

موسسه مدنی حامی حقوق مردم بحرین در انگلیس اعلام کرد بازجویی‌های پنج دقیقه‌ای از افراد بازداشت شده، به صورتجلسه‌ای شامل بیش از ۱۵۰ پرسش و پاسخِ نسبت داده شده به افراد بازداشت شده، تبدیل شده و پرداخت وجوهات به مراجع و علمای شیعی به عنوان حمایت مالی از تروریسم توصیف شده است.

پیش‌تر نیز بیست سازمان حقوق بشری با اشاره به مجازات‌های سنگین زندان و سلب تابعیت بیش از هزار بحرینی از جمله ۳۳ کودک، نگرانی‌های جدی خود را درباره آزار و سرکوب و شکنجه مذهبی شیعیان بحرین ابراز داشتند.

تایگ هیکی تحلیل گر سیاسی در انگلیس گفت: شگفت آور است که آمریکا و انگلیس دولت‌هایی را در نقاط مختلف جهان به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و همزمان از حکومت‌های دوست دار خودشان که در سرکوب حقوق اساسی و نقض دموکراسی بسیار شدید از آنها عممل می‌کنند به شدت حمایت می‌کنند.

تشکل‌های حامی حقوق مردم بحرین در انگلیس احکام سنگین سرکوبگرانه رژیم ال خلیفه را با چراغ سبز آمریکا و دیگر حامیان این رژیم دانستند و ان را حمله به ایمان و هویت جامعه شیعی بحرین و دادگاه‌ها را ابزار‌های سرکوب رژیم آل خلیفه توصیف کردند.

خیزش مردمی در بحرین برای برقراری دموکراسی و عدالت سال هاست که شکل گرفته، اما با خشونت و حمایت دولت‌های غربی سرکوب شد. البته این جنبش متوقف نشده و همچنان در داخل و خارج این مطالبه مردمی جریان دارد.