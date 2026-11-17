به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه تریلی کشنده و ۲ دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شده که برای بررسی بیشتر خودرو‌ها را متوقف کردند.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران در بازرسی از ۴ دستگاه تریلی، مقدار ۳۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به طرز ماهرانه‌ای زیر خرده بار جاساز شده بود، کشف کردند که در این رابطه خودرو‌ها توقیف و ۴ نفر متهم نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.