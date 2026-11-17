مدیر اجرایی طرح مهان در استان یزد از پرداخت پاداش نقدی به مشترکان گاز خانگی در ازای کاهش مصرف و مشارکت در طرح مصرف هوشمند انرژی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رضاپور با معرفی طرح مهان (مصرف هوشمند انرژی) گفت: این طرح دانش‌بنیان از سال ۱۴۰۲ به‌صورت آزمایشی در شهرستان اردکان آغاز شد و پس از موفقیت در سال ۱۴۰۳ در سراسر استان یزد به اجرا درآمد. همچنین با ابلاغ دولت مبنی بر تشکیل شرکت‌های کارور انرژی، این طرح اکنون در ۲۰ استان کشور عملیاتی شده است.

وی افزود: مشترکان گاز خانگی می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه مهان و ثبت اشتراک گاز خود، در صورت کاهش مصرف و رعایت الگوی بهینه، به ازای هر مترمکعب صرفه‌جویی، ۵۰ هزار تومان پاداش نقدی دریافت کنند که به‌صورت روزانه پرداخت می‌شود.

مدیر اجرایی طرح مهان در استان یزد، تعویض بخاری‌های پرمصرف با بخاری‌های کم‌مصرف با بیش از ۸۰ درصد تخفیف را از دیگر مزایای این طرح برشمرد و گفت: امسال حوزه برق نیز به این طرح اضافه شده و برنامه‌ریزی برای جایگزینی ۷۰ هزار موتور کولر در استان یزد با موتور‌های کم‌مصرف BLDC در دستور کار قرار دارد.

رضاپور با اشاره به نتایج اجرای طرح در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در این سال ۶۵ هزار مشترک گاز استان یزد در سامانه مهان مشارکت داشتند که نتیجه آن صرفه‌جویی بیش از ۲۵ میلیون مترمکعب گاز بود.

وی ادامه داد: این میزان صرفه‌جویی معادل ۳۰ درصد کاهش مصرف در میان مشترکان عضو طرح است؛ این در حالی است که سایر مشترکان خانگی استان در همین مدت با حدود ۱۰ درصد افزایش مصرف مواجه بودند. به این ترتیب، میانگین مصرف مشترکان مشارکت‌کننده در طرح، حدود ۴۰ درصد اختلاف با سایر مشترکان داشته است.

مدیر اجرایی طرح مهان در استان یزد با دعوت از مردم برای پیوستن به این طرح گفت: مشارکت مردم در کاهش مصرف انرژی علاوه بر دریافت پاداش نقدی، به رفع ناترازی انرژی و تأمین پایدار گاز کمک می‌کند.

رضاپور افزود: با صدور گواهی صرفه‌جویی، امکان انتقال گاز صرفه‌جویی‌شده از بخش خانگی به صنایع گازبر فراهم می‌شود تا این صنایع در فصل زمستان با محدودیت کمتری مواجه شوند و از تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری شود.