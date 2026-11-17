به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پلیس راه آذربایجان غربی اعلام کرد: امروز (سه شنبه۲۶ آبان‌ماه) به علت اجرای عملیات تعویض سیم در خطوط فشار قوی برق، از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۶:۰۰، تردد در محدوده گردنه قوشچی در هر دو مسیر رفت و برگشت (ارومیه به سلماس و بالعکس) با کندی همراه خواهد بود؛ لذا از رانندگان محترم درخواست می‌شود با مدیریت زمان سفر، حتی الامکان تردد خود را به پس از اتمام عملیات موکول نموده و یا از مسیر‌های جایگزین استفاده نمایند.

همچنین رانندگانی که ناگزیر به عبور از این محور هستند، ضمن رعایت صبر و حوصله، از سرعت غیرمجاز پرهیز نموده و با رعایت فاصله طولی و توجه به توصیه‌های عوامل اجرایی و پلیس، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.