فاز نهایی پل سطح سوم تقاطع غیرهمسطح خیام مشهد، با اعتباری نزدیک به هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی،معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت:سطح سوم میدان‌های خیام و شهید فهمیده با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اجرا شده است و در مجموع پنج دستگاه پل برای این دو تقاطع در نظر گرفته شده است.

پوریا محمدیان‌یزدی افزود: تاکنون پل‌های رفت و برگشت سطح سوم تقاطع خیام تکمیل شده و همچنین دوربرگردان شرق به شرق میدان شهید فهمیده که موجب جداسازی ترافیک خروجی منطقه خین‌عرب به سمت شرق از جریان ترافیکی میدان می‌شود، به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: پل چپ‌گرد شمال به شرق میدان شهید فهمیده نیز در نهم اسفند سال گذشته به بهره‌برداری رسید و در حال حاضر تنها پل چپ‌گرد از مسیر جنوبی به سمت میدان قائم باقی مانده است که برای تکمیل آن تا پایان سال برنامه‌ریزی شده است.

معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد با بیان اینکه اجرای این طرح ها نزدیک به هزار میلیارد تومان اعتبار داشته است، گفت: عملیات اجرایی پنج پل در قالب طرح مشترک میدان‌های خیام و شهید فهمیده طی حدود دو سال گذشته آغاز شده و بخش‌های مختلف آن به‌صورت مرحله‌ای در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

محمدیان‌یزدی با اشاره به آثار ترافیکی بهره‌برداری از پل سطح سوم خیام تصریح کرد: با افتتاح این بخش، حجم ترافیک در محدوده میدان خیام کاهش می‌یابد و شهروندانی که از مناطق جنوبی شهر به سمت شمال و بالعکس تردد می‌کنند، می‌توانند بدون درگیر شدن با ترافیک میدان، مسیر خود را ادامه دهند.

وی افزود: دسترسی به مجموعه سپاد، بازار بزرگ میوه و تره‌بار، مجتمع تجاری و شهربازی ایجادشده در این محدوده، از جمله مسیر‌هایی است که با بهره‌برداری از این پل تسهیل خواهد شد.

با تکمیل پل باقی‌مانده میدان شهید فهمیده تا پایان سال، شرایط تردد در این محدوده نیز بهبود یابد و شاهد روان‌تر شدن جریان ترافیک در این بخش از شهر مشهد باشیم.