به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ این اقدام طرحی مهم در راستای نوسازی زیرساخت‌های انتقال نفت، ارتقای ایمنی و افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات عملیاتی است که نقش مؤثری در پشتیبانی از استمرار صادرات نفت کشور دارد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با تأکید بر اهمیت صیانت از زیرساخت‌های راهبردی صادرات نفت کشور، نگهداشت و نوسازی تأسیسات عملیاتی را از محور‌های مهم حفظ آمادگی عملیاتی پایانه‌ها دانست.

عباس اسدروز با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه نفتی خارگ در زنجیره صادرات نفت کشور اظهار داشت: حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات و تأسیسات، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق برای تعمیرات، اجرای به‌موقع پروژه‌های نگهداشت و توجه مستمر به وضعیت فنی زیرساخت‌های عملیاتی است. در این مسیر، شناسایی نیاز‌های تعمیراتی و اقدام به‌موقع برای نوسازی تجهیزات می‌تواند در کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش پایداری فعالیت‌های پایانه نقش مؤثری داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های تخصصی مطابق با الزامات فنی و ایمنی افزود: در طرح‌هایی از این دست، علاوه بر کیفیت اجرای عملیات، توجه به ملاحظات ایمنی، هماهنگی میان واحد‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت کارشناسان و نیرو‌های فنی اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای اصولی این اقدامات، زمینه حفظ آمادگی تأسیسات و پشتیبانی مطمئن از فرآیند انتقال و بارگیری نفت را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران همچنین بر اهمیت رویکرد پیشگیرانه در نگهداشت تجهیزات تأکید کرد؛ رویکردی که با پایش مستمر وضعیت تأسیسات و برنامه‌ریزی برای تعمیر و تعویض به‌موقع تجهیزات، از بروز اختلالات احتمالی جلوگیری کرده و به افزایش عمر مفید زیرساخت‌ها کمک می‌کند.

مدیر پایانه نفتی خارگ هم از اجرای موفق طرح تعویض رایزر‌های ۵۶ اینچی خطوط لوله ورودی نفت به اسکله غربی خارگ خبر داد و گفت: این پروژه پس از سال‌ها بهره‌برداری از تأسیسات مربوطه، با موفقیت کامل اجرا و به پایان رسید؛ اقدامی مهم که در راستای بهبود وضعیت فنی تجهیزات، ارتقای سطح ایمنی و افزایش قابلیت اطمینان زیرساخت‌های عملیاتی پایانه انجام شده است.

سیدعلی میری با بیان اینکه خطوط لوله و رایزر‌های مستقر در اسکله‌های نفتی از اجزای مهم چرخه انتقال و صادرات نفت به شمار می‌روند، اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص محیطی و عملیاتی منطقه خارگ، از جمله محدودیت‌های دسترسی، شرایط جوی و دریایی و ضرورت رعایت الزامات ایمنی، اجرای این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مستمر میان واحد‌های تخصصی و به‌کارگیری ظرفیت‌های فنی و اجرایی شرکت بود.

رئیس تعمیرات خطوط لوله، با تشریح جزئیات فنی این طرح گفت: در قالب این طرح بخش‌هایی از چهار رایزر ۵۶ اینچی انتقال نفت خام به اسکله غربی، به همراه تکیه‌گاه‌های مربوطه نوسازی و بخش‌هایی از سازه‌های پیرامونی آنها نیز بهسازی شد.

علیرضا کلانتری با اشاره به چالش‌های اجرای این طرح که برای نخستین بار انجام شد، افزود: تخلیه نفت از بخش تحت تعمیر رایزر از دو سمت ساحل و اسکله، با توجه به قطر لوله، حجم سیال و اختلاف سطح موجود با ساحل، نیازمند دقت و برنامه‌ریزی ویژه‌ای بود.

کلانتری ادامه داد: مسدودسازی لوله و انجام عملیات گرم، از جمله برشکاری و جوشکاری، در حالی انجام شد که به دلیل ارتفاع حدود ۴۵ متری رایزر از بستر دریا، تخلیه کامل نفت از داخل آن امکان‌پذیر نبود؛ ازاین‌رو، این بخش از عملیات حساسیت و پیچیدگی بالایی داشت.