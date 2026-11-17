رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از آمادگی کامل واحد‌های خدمات‌رسان برای فصل زمستان خبر داده و می‌گوید که پلیس راهور و شهرداری با شعار «آمادگی پیشگیرانه، اقدام هماهنگ و هدف‌مند و مشارکت شهروند مسئول» به استقبال زمستان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار ابوالفضل موسوی‌پور در رزمایش بزرگ طرح زمستانی سال ۱۴۰۵ پلیس راهور و شهرداری تهران با اشاره به آمادگی نیرو‌های پلیس برای فصل زمستان، اظهار کرد: امسال می‌خواهیم به مردم اطمینان دهیم که آمادگی لازم برای مدیریت شرایط زمستانی را داریم. نوار شمالی تهران، به‌ویژه محدوده بزرگراه شهید همت به سمت شمال، در زمان بارش‌ها تأثیرپذیری بیشتری دارد و مشکلات ترافیکی نیز در برخی مناطق از جمله بخش‌هایی از مناطق ۳ و ۴ و همچنین منطقه یک تهران، به‌ویژه هنگام بارش برف، افزایش پیدا می‌کند.

افزایش تردد خودرو‌های تک‌سرنشین در روز‌های برفی

وی با اشاره به تأثیر تغییر الگوی تردد وسایل نقلیه در روز‌های بارانی و برفی، افزود: تعداد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در حال افزایش است و در زمان بارش‌ها، با کاهش استفاده از موتورسیکلت‌ها و افزایش استفاده از خودرو‌های شخصی تک‌سرنشین مواجه می‌شویم؛ موضوعی که می‌تواند به ایجاد گره‌های ترافیکی منجر شود.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر نقش هماهنگی میان پلیس، شهرداری و معاونت حمل‌ونقل در مدیریت شرایط زمستانی، ادامه داد: استقرار پیش‌دستانه نیرو‌ها و تجهیزات در نقاط حساس ترافیکی در دستور کار قرار دارد تا ماشین‌آلات و امکانات مورد نیاز پیش از بروز مشکلات در این نقاط مستقر شوند و اقدامات به صورت هماهنگ و هدفمند انجام شود.

وی با اشاره به نظارت پلیس بر محل‌های دپوی شن و ماسه، گفت: نیرو‌های پلیس در زمان بارش برف در این محل‌ها حضور دارند و بر روند هدایت تجهیزات و امکانات به نقاط حساس نظارت می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست در برف‌روبی محلات، کوچه‌ها و معابر فرعی به شهرداری کمک کنند و از انجام سفر‌های غیرضروری بپرهیزند. همچنین رانندگان باید از آمادگی فنی خودرو‌های خود اطمینان داشته باشند و مراقبت بیشتری از عابران پیاده به عمل آورند.

سردار موسوی‌پور با بیان اینکه پلیس در وضعیت آمادگی ۷۰ درصدی قرار دارد، تصریح کرد: در صورت اعلام وضعیت نارنجی، آمادگی پلیس به ۱۰۰ درصد می‌رسد و تمامی نیرو‌ها در مناطق مختلف مستقر خواهند شد.

چهار میلیون سفر روزانه به تهران؛ ضرورت ایجاد پایانه در ۱۴ ورودی پایتخت

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود در حاشیه این مراسم، با اشاره به تأثیر تردد‌های بین‌استانی بر وضعیت ترافیکی پایتخت، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، محدوده پیرامونی تهران عملاً به شهر‌هایی مانند کرج، قم و سایر شهر‌های اطراف گسترش پیدا کرده و اکنون پنج استان در ارتباط مستقیم با تهران قرار دارند. همین مسئله موجب افزایش سفر‌ها و تردد‌ها به پایتخت شده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از این سفر‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در ورودی‌های شهر تهران، افزود: در ساعات ابتدایی روز، حجم سنگینی از خودرو‌ها از ۱۴ ورودی پایتخت، به‌ویژه از سمت غرب، وارد شهر می‌شوند و بار ترافیکی قابل توجهی را به معابر تهران تحمیل می‌کنند. بنابراین، ترافیک پایتخت صرفاً ناشی از رفت‌وآمد ساکنان تهران نیست.

سردار موسوی‌پور با بیان اینکه تهران نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جمعیت ثابت و حدود چهار میلیون نفر جمعیت شناور دارد، گفت: تردد این جمعیت در سطح شهر، در کنار سفر‌های کاری به پردیس، مراکز اشتغال در غرب تهران، کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا و سایر بخش‌های صنعتی و تجاری، بر حجم سفر‌های درون‌شهری افزوده است. به‌عنوان مثال، بسیاری از افراد در جنوب تهران سکونت دارند، اما محل کار آنها در مناطق شمالی شهر قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی در سطح دولت است، ادامه داد: وزارتخانه‌های مختلف باید برای حل این مسئله همکاری کنند؛ چراکه سفر‌های طولانی روزانه از غرب به شرق، شرق به غرب و جنوب به سایر نقاط شهر، علاوه بر افزایش تراکم ترافیکی، موجب مصرف بیشتر سوخت، تولید آلودگی هوا و اتلاف وقت شهروندان می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ توسعه حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل ترکیبی را از راهکار‌های مدیریت این شرایط دانست و اظهار کرد: باید در ۱۴ ورودی شهر تهران پایانه‌هایی ایجاد شود تا افرادی که با خودرو‌های شخصی وارد پایتخت می‌شوند، بتوانند وسایل نقلیه خود را در پارکینگ‌های این پایانه‌ها پارک کرده و ادامه مسیر را با حمل‌ونقل عمومی طی کنند.

وی افزود: اگر سفر‌های ورودی به تهران در مبادی ورودی مدیریت شود و امکاناتی مانند پایانه، پارک‌سوار و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی در این نقاط فراهم باشد، می‌توان از ورود بخشی از خودرو‌های شخصی به داخل شهر جلوگیری کرد.

سردار موسوی‌پور با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت پارکینگ ورزشگاه آزادی برای این منظور، تصریح کرد: در روز‌های شنبه تا چهارشنبه که معمولاً مسابقات فوتبال برگزار نمی‌شود، می‌توان از ظرفیت پارکینگ ورزشگاه آزادی برای توقف خودرو‌های ورودی استفاده کرد. در مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبرشهید عزیزمان نیز از این ظرفیت استفاده شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شرق تهران نیز گفت: در این محدوده از ظرفیت ورزشگاه تختی و ایستگاه متروی نزدیک به آن استفاده کرده‌ایم. با اجرای چنین طرح‌هایی می‌توان سفر‌های درون‌شهری را تا حدودی مدیریت کرد و از میزان تردد و تراکم خودرو‌ها در داخل شهر کاست.