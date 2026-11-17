به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، عملیات اجرایی شبکه فیبر نوری در خیابان‌های سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا رضای کرمانی و کوی امام رضا بجنورد (ع) به پایان رسید و با اتمام این عملیات فنی، زیرساخت لازم برای ارائه خدمات مبتنی بر فیبر نوری در این محدوده‌ها ایجاد شده است.

بر اساس این گزارش، با تکمیل این شبکه، امکان برقراری ارتباطات بر بستر کابل‌های فیبرنوری برای مشترکین ساکن در این مناطق فراهم شده است.

متقاضیان استفاده از این بستر ارتباطی می‌توانند برای بررسی امکان‌سنجی فنی در محل سکونت یا واحد صنفی خود و انجام مراحل ثبت‌نام، از طریق سامانه ۲۰۲۰ یا مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی (مدیریت مرکز استان واقع در چهار راه نادر و همچنین چهاراه مخابرات) اقدام نمایند.

این اقدام در راستای برنامه‌های جاری مخابرات منطقه برای به‌روز‌رسانی زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در شبکه انجام شده تا دسترسی به خدمات باند پهن ثابت بر بستر فیبر نوری، فراهم شود.