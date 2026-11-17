سخنگوی قوه قضائیه از تأیید حکم اعدام یکی از عوامل حمله به چند مرکز عمومی و خدماتی در رشت خبر داد و گفت: این فرد که در جریان حوادث دی‌ماه به هشت مکان از جمله یک درمانگاه خیریه حمله کرده و موجب شهادت یک پرستار شده بود، پس از رسیدگی قضایی به اعدام محکوم شد و حکم او نیز در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.

تأیید حکم اعدام عامل حمله به درمانگاه خیریه و شهادت پرستار در رشت

تأیید حکم اعدام عامل حمله به درمانگاه خیریه و شهادت پرستار در رشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی کاظمی در این نشست خبری با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف، به تشریح آخرین موضوعات قضایی و پاسخ به پرسش‌های اصحاب رسانه پرداخت.

ایجاد سامانه جامع عرضه خودرو برای جلوگیری از کلاهبرداری در پیش‌فروش

سامانه جامع عرضه خودرو تا پایان آذرماه با هدف جلوگیری از تخلفات پیش‌فروش تکمیل می‌شودسخنگوی قوه قضائیه از ایجاد سامانه جامع عرضه خودرو با هدف ساماندهی پیش‌فروش خودرو، جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرواقعی خودروسازان و مقابله با کلاهبرداری در این حوزه خبر داد.

سید علی کاظمی در نشست خبری گفت: تاکنون ۸۳ شرکت خودروساز و واردکننده در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و اطلاعات حدود ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو نیز بارگذاری شده است.

کاظمی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در حوزه پیش‌فروش خودرو اظهار کرد: ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی شرکت‌ها، نبود نظارت متمرکز بر صدور مجوز‌های پیش‌فروش، ابهام در نظام قیمت‌گذاری و نبود شفافیت و امکان استعلام برای خریداران، از مهم‌ترین مشکلات این حوزه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای رفع این مشکلات، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه جامع عرضه خودرو راه‌اندازی شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۵ کارشناسی‌های مربوط به این سامانه آغاز شد و نسخه آزمایشی آن نیز در تابستان امسال به بهره‌برداری رسید.

کاظمی اضافه کرد: به حدود ۱۶۰ شرکت خودروساز و واردکننده اعلام شده است که باید در این سامانه عضویت داشته باشند و تاکنون ۸۳ شرکت اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی نواقص سامانه گفت: در جلسه دادستانی تهران با معاونان وزارت صمت مقرر شد ایرادات موجود تا پایان آذرماه برطرف شود و برای خودرو‌های عرضه‌شده نیز شناسه یکتا اختصاص یابد تا خریداران از اصالت معامله و امکان تحویل خودرو اطمینان داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل و عملیاتی شدن این سامانه، زمینه تخلفات و کلاهبرداری‌های مرتبط با پیش‌فروش خودرو از بین برود.

سخنگوی قوه قضائیه از تأیید حکم اعدام یکی از عوامل حمله به چند مرکز عمومی و خدماتی در رشت خبر داد و گفت: این فرد که در جریان حوادث دی‌ماه به هشت مکان از جمله یک درمانگاه خیریه حمله کرده و موجب شهادت یک پرستار شده بود، پس از رسیدگی قضایی به اعدام محکوم شد و حکم او نیز در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با تشریح جزئیات این پرونده گفت: متهم به هشت مکان از جمله بانک رفاه، بانک سپه، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت حمله کرده بود. در جریان حمله به یک درمانگاه خیریه هفت‌طبقه نیز که با استفاده از کوکتل مولوتف انجام شد، ساختمان دچار آتش‌سوزی و انفجار شد و متأسفانه یک پرستار به نام شهیده مرضیه نبوی‌نیا جان خود را از دست داد.

کاظمی افزود: در پرونده مربوط به این حوادث سه نفر مطرح هستند و تحقیقات درباره سایر افراد همچنان ادامه دارد.

کاظمی با اشاره به روند شناسایی و دستگیری متهم افزود: بررسی‌های قضایی نشان داد این فرد پیش از حوادث دی‌ماه، به همراه دو نفر دیگر تعداد زیادی کوکتل مولوتف تهیه و در زیرزمین منزلی در رشت نگهداری کرده بود. این مواد حدود ۱۰ روز پیش از آغاز حوادث آماده شده بود و متهم قصد داشت با استفاده از آنها مراکز مختلف شهر را به آتش بکشد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از دستگیری متهم، تصویری از محل نگهداری کوکتل‌های مولوتف در اطلاعات بازیابی‌شده تلفن همراه او کشف شد و متهم نیز به برنامه‌ریزی برای انجام این اقدامات اقرار کرد. همچنین بررسی اطلاعات تلفن همراه، داده‌های مربوط به موقعیت مکانی و شناسایی محل‌های تردد، از دیگر مستندات اثبات اتهامات او بود.