نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز سه‌شنبه، با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف خبری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی کاظمی در این نشست خبری با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف، به تشریح آخرین موضوعات قضایی و پاسخ به پرسش‌های اصحاب رسانه پرداخت.

ایجاد سامانه جامع عرضه خودرو برای جلوگیری از کلاهبرداری در پیش‌فروش

سامانه جامع عرضه خودرو تا پایان آذرماه با هدف جلوگیری از تخلفات پیش‌فروش تکمیل می‌شودسخنگوی قوه قضائیه از ایجاد سامانه جامع عرضه خودرو با هدف ساماندهی پیش‌فروش خودرو، جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرواقعی خودروسازان و مقابله با کلاهبرداری در این حوزه خبر داد.

سید علی کاظمی در نشست خبری گفت: تاکنون ۸۳ شرکت خودروساز و واردکننده در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و اطلاعات حدود ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو نیز بارگذاری شده است.

کاظمی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در حوزه پیش‌فروش خودرو اظهار کرد: ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی شرکت‌ها، نبود نظارت متمرکز بر صدور مجوز‌های پیش‌فروش، ابهام در نظام قیمت‌گذاری و نبود شفافیت و امکان استعلام برای خریداران، از مهم‌ترین مشکلات این حوزه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای رفع این مشکلات، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه جامع عرضه خودرو راه‌اندازی شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۵ کارشناسی‌های مربوط به این سامانه آغاز شد و نسخه آزمایشی آن نیز در تابستان امسال به بهره‌برداری رسید.

کاظمی اضافه کرد: به حدود ۱۶۰ شرکت خودروساز و واردکننده اعلام شده است که باید در این سامانه عضویت داشته باشند و تاکنون ۸۳ شرکت اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی نواقص سامانه گفت: در جلسه دادستانی تهران با معاونان وزارت صمت مقرر شد ایرادات موجود تا پایان آذرماه برطرف شود و برای خودرو‌های عرضه‌شده نیز شناسه یکتا اختصاص یابد تا خریداران از اصالت معامله و امکان تحویل خودرو اطمینان داشته باشند. وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل و عملیاتی شدن این سامانه، زمینه تخلفات و کلاهبرداری‌های مرتبط با پیش‌فروش خودرو از بین برود.